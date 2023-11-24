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شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 04:25 مساء
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي
لقطة مثبتة من فيديو حلقة برنامج «في التسعين» الخميس 23 نوفمبر 2023 (قناة الوسط)
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وجه المحلل الرياضي بقناة «الوسط» (Wtv) عادل الخمسي الشكر إلى نادي السويحلي وإدارته التي عرضت عليه تولي منصب مدير الكرة بالنادي، مشيرا إلى أن هذا العرض شرف كبير له بناد كبير مثل السويحلي.

الخمسي يعتذر للسويحلي
كما اعتذر عادل الخمسي، خلال مشاركته في حلقة برنامج «في التسعين» الذي بثته قناة «الوسط» (Wtv) مساء أمس الخميس، عن عدم قبول المنصب المعروض عليه في نادي السويحلي.

ووجه الخمسي التحية لرئيس نادي السويحلي أحمد الشريف، والأستاذ خليل عبيد، والحاج محمد المغراوي، رمز نادي السويحلي، الذي اتصل به أكثر من مرة.

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وأرجع عادل الخمسي اعتذاره عن عدم قبول منصب مدير الكرة بنادي السويحلي إلى تمسكه بالتزامه الأدبي والأخلاقي مع قناة «الوسط»، متمنيا التوفيق لنادي السويحلي.

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