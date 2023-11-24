البوعزي يشيد بدور الجماهير في مساندة المنتخب الوطني أمام الكاميرون

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أشاد المحلل الرياضى تيسير البوعزي بدور الجمهور الليبي في مساندة المنتخب الوطني أمام نظيره الكاميروني في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

الجماهير لعبت دورا إيجابيا

وقال البوعزي في تصريح أدلى به لإذاعة «الشابية» إن دور الجمهور كان إيجابيا ولم يشكل أي ضغط على اللاعبين خلال المباراة على الرغم من تقدم المنتخب الكاميروني بهدف من ركلة جزاء.

وأضاف تيسير البوعزي أن استقرار الحالة البدنية للمنتخب كانت سببا في هذا المستوى الفني المميز للمنتخب الوطني أمام منتخب كبير مثل الكاميرون.

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وأكد البوعزي أن عودة وتماسك المنتخب الوطني وتسجيل هدف التعادل بعد فترة قصيرة من التأخر بهدف هو شىء إيجابي للغاية، بجانب قلة الأخطاء التي وقع فيها المنتخب الذي يضم عناصر شابة، في مباراة كبيرة أمام منتخب له تاريخ وحضور كبير في أفريقيا.