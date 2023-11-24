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استئناف الدوري الممتاز اليوم بمباراتي التعاون والتحدي.. والبشائر وأساريا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 02:34 مساء
استئناف الدوري الممتاز اليوم بمباراتي التعاون والتحدي.. والبشائر وأساريا
مباراة الأهلي بنغازي والتعاون بالجولة الثانية من الدوري الممتاز 5 نوفمبر 2023 (حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)
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تستأنف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم بإقامة مباراتين، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتين فاز في الأولى على إسواتيني، وتعادل في الثانية مع الكاميرون.

التعاون والتحدي.. والبشائر وأساريا في «دورينا»
المباراة الأولى تنطلق في الثالثة عصر اليوم بلقاء فريقي التعاون والتحدي في مواجهة يحتضنها ملعب 10 يونيو بأجدابيا وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز، بينما تنطلق المباراة الثانية في الثالثة والنصف عصرا بمباراة البشائر وأساريا في لقاء يقام بملعب الشموع ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

في المباراة الأولى يأمل التعاون الذي يشغل المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط أن يخرج فائزا بنقاط المواجهة أمام التحدي لكي يرفع رصيده إلى النقطة السابعة ليتساوى مع الهلال المتصدر، وفي الوقت نفسه يريد التحدي صاحب المركز الخامس بنقطتين أن يحسم اللقاء لمصلحته لكي يحسن ترتيبه ويتقدم إلى الأمام في ترتيب فرق المجموعة.

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أما المباراة الثانية فيريد أساريا رابع الترتيب في المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، أن يقتنص النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى النقطة الثامنة ويخطف الصدارة موقتا من الأهلي طرابلس الذي يملك سبع نقاط وله مباراة مهمة أمام الاتحاد بالجولة ذاتها. كما يريد البشائر صاحب المركز التاسع برصيد نقطة واحدة أن يحصد نقاط الفوز الثلاث لكي يحسن ترتيبه ويتقدم إلى منطقة الأمان بجدول ترتيب المجموعة الثانية.

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