شاهد.. «في التسعين» يناقش انطلاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين» الذي تبثه قناة الوسط «Wtv» في السابعة من مساء اليوم الخميس جملة من الموضوعات الرياضية الساخنة التي تهم الشارع الرياضي الليبي.

انطلاقة ناجحة للمنتخب الوطني بالتصفيات

يأتي على رأس الموضوعات التي سيطرحها المذيع مراد دخيل للنقاش على ضيوف البرنامج المنتخب الوطني وتقييم انطلاقته في تصفيات بطولة كأس العالم 2026 بعدما فاز على منتخب إسواتيني وتعادل مع منتخب الكاميرون.

كما يتناول البرنامج بالنقاش والتحليل مباراتي الهلال وأبوسليم في بطولة كأس الكونفدرالية، حيث يحل الهلال ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، كما يحل أبوسليم ضيفا على الزمالك المصري.

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ويتطرق برنامج «في التسعين» أيضا إلى عودة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث تتضمن الجولة المقبلة مواجهات مهمة بين الاتحاد مع الأهلي طرابلس، والاتحاد المصراتي مع السويحلي.