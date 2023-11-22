القوة البدنية تدعو مجلس الإدارة للاجتماع لمناقشة جدول الأعمال (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يعقد مجلس إدارة الاتحاد الليبي للقوة البدنية يوم 26 نوفمبر الجاري اجتماعا بقاعة مراقبة الخدمات بمدينة بنغازي.

سيتم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن ختام الموسم الرياضي 2023، وتقييم النشاطات المحلية لهذا الموسم، وتحديد الجدول الزمني للبطولات المحلية والدولية للموسم الرياضي الجديد 2024.

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أيضا يتضمن تحديد موعد بطولة ليبيا لاختيار عناصر المنتخب الوطني بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب، ومناقشة تعديل اللوائح التنفيذية والفنية للقوة البدنية، وبند ما يستجد من أعمال.

الاتحاد الليبي للقوة البدنية شارك في العديد من البطولات الدولية، وحقق الذهب والفضية والبرونز خلال المشاركة.

مراسم سابقة في منافسات القوة البدنية بمشاركة ليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

خطاب اتحاد القوة البدنية يدعو لمناقشة جدول الأعمال. (صفحة اتحاد القوة البدنية عبر فيسبوك)