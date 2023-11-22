صدور كتاب رياضي جديد عن منتخب ليبيا للكرة الطائرة بعد رحلة 60 عامًا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقام الإعلامي والموثق الرياضي علي الزعلوك احتفالية، أمس الثلاثاء، بمناسبة صدور كتابه الجديد «منتخب الطائرة الليبي ورحلة ستين عامًا» من 1957 حتى 2017، بحضور عدد من اللاعبين السابقين للمنتخب الليبي للكرة الطائرة والشخصيات الرياضية ومحبي اللعبة والإعلاميين، وقدم الاتحاد الليبي للكرة الطائرة خلال الاحتفالية درعًا للمؤلف.

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يتناول الكتاب في 224 صفحة مشاركات المنتخب الليبي للكرة الطائرة المختلفة في كأس العالم بالأرجنتين، ودورة الألعاب الأولمبية بموسكو، وجميع مشاركات المنتخبات الليبية للشباب والناشئين والجامعات والمدرسية والشرطة والمنتخب العسكري.

كتاب يضم صورًا ملونة لتاريخ منتخب الطائرة

وضم الكتاب العديد من الصور الملونة التي تروي تاريخ المنتخب الليبي للكرة الطائرة، وتضمن الكتاب التواريخ والنتائج وأسماء اللاعبين.

يشار إلى أن هذا الإصدار الرياضي التاسع للمؤلف علي الزعلوك؛ حيث أصدر كتب «رحلة المنتخب الليبي لكرة القدم» الجزءين الأول والثاني، و«دليل المنتخب الليبي لكرة القدم 2012»، و«لاعبون من ذاكرة الكرة» الجزءين الأول والثاني، و«كرة السويحلي» و«نادي التحدي طمينة مصراتة.. ألعاب – مشاركات - نتائج» و«النادي الأهلي المصراتي.. مسيرة وإنجازات».

الإعلامي الرياضي علي الزعلوك خلال احتفالية صدور كتابه الجديد، 21 نوفمبر 2023. (فيسبوك)

الإعلامي الرياضي علي الزعلوك خلال احتفالية صدور كتابه الجديد، 21 نوفمبر 2023. (فيسبوك)

الإعلامي الرياضي علي الزعلوك خلال احتفالية صدور كتابه الجديد، 21 نوفمبر 2023. (فيسبوك)