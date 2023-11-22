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الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع الأولمبي قبل «ديربي» العاصمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 01:29 مساء
الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع الأولمبي قبل «ديربي» العاصمة
المباراة الودية بين الأهلي طرابلس والأولمبي استعدادا للدوري الليبي الممتاز، 21 نوفمبر 2023. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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تعادل فريق الأهلي طرابلس والأولمبي دون أهداف وديا في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على أرضية ملعب النهر الصناعي بطرابلس والتي تأتي ضمن استعدادات الفريقين للدوري الليبي الممتاز.

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المباراة الودية هي الثانية للأهلي طرابلس خلال فترة التوقف الحالية، وتأتي قبل أيام من المباراة المرتقبة مع فريق الاتحاد في «ديربي» العاصمة يوم 28 نوفمبر الجاري.

فريق الأهلي طرابلس سيخوض الجولة الرابعة وفي رصيده 7 نقاط، بينما فريق الأولمبي أجلت مباراته في الجولة بسبب مشاركة فريق أبوسليم في المنافسات الأفريقية ورصيده 3 نقاط من ثلاث جولات.

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