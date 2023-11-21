شاهد.. «في التسعين» يحاور الدولي السابق أحمد شلبي حول تشكيل المنتخب الليبي أمام الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، أمس الإثنين، مع الإعلامي عبدالرزاق بالحاج تشكيل المنتخب الوطني الليبي المتوقع الظهور به أمام نظيره الكاميروني مع اللاعب الدولي السابق أحمد شلبي.

وتحدث اللاعب الدولي السابق في برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، مع الإعلامي عبدالرزاق بالحاج، حول توقعه لتشكيل «فرسان المتوسط» في مواجهة «الأسود غير المروضة» ضمن تصفيات كأس العالم المقبلة.

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ويستعد المنتخب الليبي لمواجهة المنتخب الكاميروني، اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة مساء بملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026، التي تضم: ليبيا والكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.

مواجهة على صدارة المجموعة بين ليبيا والكاميرون

وحقق المنتخب الليبي الفوز في الجولة الأولى بهدف أمام منتخب إسواتيني، بينما فاز منتخب الكاميرون في الجولة نفسها على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن «فرسان المتوسط».

وفي باقي تراتيب المجموعة الرابعة، يأتي ثالثا كيب فيردي ورابعا أنغولا برصيد نقطة لكل منهما، ثم خامسا إسواتيني وسادسا موريشيوس دون نقاط.

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اللاعب الدولي السابق أحمد شلبي خلال حديثه مع برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، حلقة بتاريخ 20 نوفمبر 2023. (صورة مثبتة من الفيديو)