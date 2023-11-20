  • Alwasat News
Atwasat

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الكاميرون غدًا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 11:13 مساء
المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الكاميرون غدًا (صور)
جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
alwasat radio

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته علي أرضية ملعب شهداء بنينا، استعدادًا لملاقاة المنتخب الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026.

ونشرت صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم على «فيسبوك» صورًا من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني، الذي يسعى لتحقيق الانتصار الثاني في التصفيات، بعد حصد أول ثلاث نقاط أمام منتخب إسواتيني بنتيجة هدف نظيف، بينما فاز منتخب الكاميرون في الجولة نفسها على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل.

- شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في التسعين»

ويتصدر «أسود الكاميرون» المجموعة بفارق الأهداف عن «فرسان المتوسط»، ويأتي ثالثا كيب فيردي، ورابعا أنغولا برصيد نقطة لكل منهما، ثم خامسا إسواتيني، وسادسا موريشيوس دون نقاط.

جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»

شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في التسعين»

شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في ...
قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين

قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين
تناول الفراولة يقي من الاكتئاب والتدهور المعرفي في الشيخوخة

تناول الفراولة يقي من الاكتئاب والتدهور المعرفي في الشيخوخة
تكريم إيتو قبل مواجهة المنتخب الليبي والكاميروني في تصفيات كأس العالم

تكريم إيتو قبل مواجهة المنتخب الليبي والكاميروني في تصفيات كأس العالم
تشريح القنفذ ـ القذافي والمثقفون (14)

تشريح القنفذ ـ القذافي والمثقفون (14)
برغش لـ«بوابة الوسط»: دوري السلة في 3 ديسمبر.. والمنتخب جاهز للظهور العربي

برغش لـ«بوابة الوسط»: دوري السلة في 3 ديسمبر.. والمنتخب جاهز للظهور العربي
برشلونة يعلن انتهاء موسم غافي وغيابه عن كأس أوروبا بسبب قطع في الرباط الصليبي

برشلونة يعلن انتهاء موسم غافي وغيابه عن كأس أوروبا بسبب قطع في الرباط الصليبي
كاريكاتير خيري - نتنياهو والقانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - نتنياهو والقانون الدولي الإنساني
فريق أميركي متخصص في جراحة قلب الأطفال يزور «مصراتة الطبي»

فريق أميركي متخصص في جراحة قلب الأطفال يزور «مصراتة الطبي»
وصول 29 طفلا من الخدج لمصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة

وصول 29 طفلا من الخدج لمصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة
في يومهم العالمي.. استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي

في يومهم العالمي.. استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي
مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة الكويت شمال غزة

مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة الكويت شمال غزة
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 20 نوفمبر 2023)

أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 20 نوفمبر ...
الصين: على العالم التحرك بشكل عاجل لوقف المأساة الإنسانية في غزة

الصين: على العالم التحرك بشكل عاجل لوقف المأساة الإنسانية في غزة
استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون سياسته من العدوان على غزة

استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون ...
زوجة دي خيا تضيِّع عليه عقدًا خياليًا من النصر السعودي

زوجة دي خيا تضيِّع عليه عقدًا خياليًا من النصر السعودي
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا

شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
برغش لـ«بوابة الوسط»: دوري السلة في 3 ديسمبر.. والمنتخب جاهز للظهور العربي
برغش لـ«بوابة الوسط»: دوري السلة في 3 ديسمبر.. والمنتخب جاهز ...
ليبيا تلتقي فلسطين في البطولة العربية المدرسية
ليبيا تلتقي فلسطين في البطولة العربية المدرسية
تكريم إيتو قبل مواجهة المنتخب الليبي والكاميروني في تصفيات كأس العالم
تكريم إيتو قبل مواجهة المنتخب الليبي والكاميروني في تصفيات كأس ...
بعثة منتخب ليبيا للصالات تصل إلى المغرب تحت القيادة الفنية الإسبانية
بعثة منتخب ليبيا للصالات تصل إلى المغرب تحت القيادة الفنية ...
حكام كرة القدم بمنطقة مصراتة في ملتقى خاص بتونس (صور)
حكام كرة القدم بمنطقة مصراتة في ملتقى خاص بتونس (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا ......
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد ......
توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس العالم 2026
توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس ......
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا ......
إعلان قائمة المنتخب الليبي للمشاركة في أول مباراتين بتصفيات مونديال 2026
إعلان قائمة المنتخب الليبي للمشاركة في أول مباراتين بتصفيات ......
المزيد
المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الكاميرون غدًا (صور)
المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الكاميرون ......
شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في التسعين»
شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة ......
الأهلي طرابلس يلتقي في الودية الثانية بالأولمبي على ملعب النهر الصناعي
الأهلي طرابلس يلتقي في الودية الثانية بالأولمبي على ملعب ......
حكام كرة القدم بمنطقة مصراتة في ملتقى خاص بتونس (صور)
حكام كرة القدم بمنطقة مصراتة في ملتقى خاص بتونس (صور)...
بعثة منتخب ليبيا للصالات تصل إلى المغرب تحت القيادة الفنية الإسبانية
بعثة منتخب ليبيا للصالات تصل إلى المغرب تحت القيادة الفنية ......
المزيد