المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الكاميرون غدًا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته علي أرضية ملعب شهداء بنينا، استعدادًا لملاقاة المنتخب الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026.

ونشرت صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم على «فيسبوك» صورًا من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني، الذي يسعى لتحقيق الانتصار الثاني في التصفيات، بعد حصد أول ثلاث نقاط أمام منتخب إسواتيني بنتيجة هدف نظيف، بينما فاز منتخب الكاميرون في الجولة نفسها على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل.

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ويتصدر «أسود الكاميرون» المجموعة بفارق الأهداف عن «فرسان المتوسط»، ويأتي ثالثا كيب فيردي، ورابعا أنغولا برصيد نقطة لكل منهما، ثم خامسا إسواتيني، وسادسا موريشيوس دون نقاط.

جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)

جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)

جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)

جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)

جانب من الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا الثلاثاء، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (الاتحاد الليبي لكرة القدم)