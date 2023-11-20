تكريم إيتو قبل مواجهة المنتخب الليبي والكاميروني في تصفيات كأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة المنتخب الكاميروني لكرة القدم إلى مدينة بنغازي، وأجرى مساء أمس الأحد، أول حصة تدريبية بملعب نادي النصر بمدينة بنغازي.

وقامت إدارة نادي النصر بالترحيب بالمنتخب الكاميروني، وتكريم النجم واللاعب الدولي ورئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بدرع من إدارة النادي.

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ويستعد المنتخب الكاميروني لمواجهة المنتخب الليبي «فرسان المتوسط»، مساء غد الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء بملعب شهداء بنينا، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026، والتي تضم: ليبيا والكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.

مواجهة بين المنتخب الليبي والكاميروني على صدارة المجموعة

وحقق المنتخب الليبي الفوز في الجولة الأولى بهدف أمام منتخب إسواتيني، بينما فاز منتخب الكاميرون في الجولة نفسها على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتصدر «أسود الكاميرون» المجموعة بفارق الأهداف عن «فرسان المتوسط».

وفي باقي تراتيب المجموعة الرابعة، يأتي ثالثا كيب فيردي، ورابعا أنغولا برصيد نقطة لكل منهما، ثم خامسا إسواتيني، وسادسا موريشيوس دون نقاط.

صامويل إيتو يحمل قميص نادي النصر قبل مواجهة منتخبي ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم، 19 نوفمبر 2023. (فيسبوك)