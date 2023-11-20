ليبيا تلتقي فلسطين في البطولة العربية المدرسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة، البطولة العربية المدرسية لمواليد 2008-2009، بمباراة مصر والكويت، والتي انتهت بفوز مصر بهدفين دون رد.

ويتجدد الموعد اليوم الإثنين على أرضية ملعب الدفاع الجوي مع ثلاث مباريات، ليبيا تلتقي فلسطين، والمغرب تتبارى مع عمان، وثالث المباريات تجمع العراق والجزائر.

- المنتخب الليبي للشبيبة في البطولة العربية المدرسية لكرة القدم بمصر

يذكر أن البطولة تجرى بمشاركة عشرة منتخبات وزعت إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: مصر والسعودية والكويت.

المجموعة الثانية: المغرب وعمان ولبنان.

المجموعة الثالثة: ليبيا والجزائر والعراق وفلسطين.

يشار إلى أن نظام البطولة يتأهل للدور نصف نهائي المتحصلون على الترتيب الأول في المجموعات الثلاث، يضاف إليهم الفريق المتحصل على أفضل ترتيب ثان.