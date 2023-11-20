أندية ترفض الراحة خلال توقف الدوري الليبي الممتاز الـ«49»

القاهرة - بوابة الوسط

يتواصل نشاط الأندية الليبية المختلفة بعمل المعسكرات في الداخل والخارج، خلال فترة توقف الدوري رقم «49» بعد انتهاء الجولة الثالثة، بسبب الانشغال بالأجندة الدولية والتي ستشهد انطلاق أولى مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل 2026، لتشهد فترة التوقف العديد من النتائج الودية، وكذلك بعض التغييرات في صفوف الأجهزة الفنية لمختلف الأندية.

وتخوض عدة فرق من المجموعة الأولى مباريات ودية في معسكرات محلية بمدينة طرابلس، أبرزها أندية الأخضر والنصر والصداقة والتحدي والتعاون، خلال فترة توقف الدوري الحالية، أيضاً تجرى مباريات ودية مع فرق المجموعة الثانية، ويوجد في المعسكر الخارجي فريقا المروج والهلال بالعاصمة المصرية القاهرة، ففي معسكر طرابلس أجرى فريق التحدي مباراة ودية مع فريق الاتحاد، وانتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد، وخاض الأخضر مباراة ودية مع فريق أبوسليم، وانتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف، وخاض فريق الصداقة ودية مع فريق الأحرار بزلتين، وانتهت بفوز الصداقة بهدفين مقابل هدف، وخاض النصر ودية أمام المدينة، وانتهت بفوز المدينة بهدفين مقابل هدف.

المروج والهلال في رحلة خارجية بمصر

على صعيد النتائج الودية، انتهت مباراة فريق المروج الليبي أمام الإسماعيلي المصري بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في أولى مبارياته الودية بالمعسكر التحضيري في مصر، حيث سجل هدف المروج في المباراة لاعبه أحمد الحاسي، وشهد المعسكر الخارجي في مصر أيضاً خسارة فريق الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق طلائع الجيش المصري، ويتواجد المروج في مصر لعمل معسكر تحضيري استعداداً لمنافسات الدوري الممتاز، بينما يستعد الهلال للدوري الليبي ولمنافسات دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية»، وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن وقوع فريق الهلال ضمن فرق المجموعة الأولى التي تضم معه فرق اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر المصري وسوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي.

استعدادات خاصة للهلال وأبوسليم لمجموعات «الكونفدرالية»

ويمثل ليبيا في دور المجموعات بمنافسات «الكونفدرالية» لهذا الموسم بجانب الهلال فريق أبوسليم أيضاً، وبشأن الأخير قررت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تونسي لإدارة مباراة الزمالك وأبوسليم ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، ويدير اللقاء الحكم التونسي محرز المالكي بمساعدة كل من وائل الحناشي وأيمن إسماعيل في حين سيكون الصادق السالمي حكماً رابعاً، وتجرى المباراة بملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 26 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.

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وكشفت صفحة قناة الوسط «Wtv» عبر «فيسبوك»، الثلاثاء 7 نوفمبر، موافقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسمياً على طلب استضافة مباريات فريق أبوسليم في الجزائر ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة أفريقيا لـ«الكونفدرالية» في أيام 3 و10 ديسمبر و25 فبراير المقبل، ووصل فريق أبوسليم إلى دور المجموعات، كما نجح في تدعيم صفوفه للمرحلة المقبلة، عبر التعاقد مع المهاجم المخضرم أكرم الزوي لتعزيز صفوف الفريق بدور مجموعات كأس الاتحاد «الكونفدرالية»، ويعد المهاجم الوطني أكرم الزوي من أبرز المهاجمين، وسبق له أن لعب في عديد الفرق المحلية من بينها الاتحاد والأخضر والأهلي بنغازي، واحترف في الدوري الأردني مع فريق الفيصل الأردني.

من جانبه، أكد المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي أبوسليم، التونسي شكري الخطوي، أن فريقه سيخوض منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بثقة، وسيسعى إلى التأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

الخطوي: أبوسليم غير منزعج من مواجهة الزمالك

وقال شكري الخطوي إن المجموعة الثانية التي يلعب فيها أبوسليم صعبة لأن كل الفرق التي وصلت إلى هذه المرحلة وصلت إليها عن جدارة واستحقاق، مشيراً إلى أنه لم يشعر بالانزعاج لوجود فريق كبير بحجم الزمالك المصري بالمجموعة.

وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن وقوع أبوسليم ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه فرق الزمالك المصري، وسوار الغيني، وساجرادا الأنغولي.

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وأضاف الخطوي في تصريحاته لفضائية «إم بي سي مصر» أنه يتابع مباريات فريق الزمالك بشكل مستمر ويعرف مستواه، وبالتالي فهو على يقين من أن الفريق المصري لم يعد كما كان من قبل، لكنه سيتعامل معه ومع بقية المنافسين بالمجموعة باحترام كبير.

وأشار المدير الفني لفريق أبوسليم إلى أن الزمالك نجح في خطف تأهله إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بأداء رائع في الشوط الثاني من لقاء الإياب، ونجح في قلب الطاولة على الفريق الجيبوتي.

إشادة بالثنائي التونسي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي

ونوه شكري الخطوي بالمستوى المميز الذي يقدمه سيف الدين الجزيري مع الزمالك، وقال إنه يعد أفضل لاعبي الفريق المصري، وقال إنه سبق له تدريبه عندما كان لاعباً في صفوف فريق اتحاد بن قردان التونسي، كما أن حمزة المثلوثي لاعب مؤثر ضمن صفوف الزمالك، وشارك في تأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية بإحرازه هدفاً في لقاء الإياب أمام سولار الجيبوتي.

وكشف شكري الخطوي أن فريق أبوسليم سيعود بنسبة كبيرة إلى لعب مبارياته داخل ليبيا اعتباراً من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وقال إن هناك ملعباً جاهزاً في طرابلس والنادي في انتظار موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على لعب المباريات عليه.

أما المجموعة الثالثة من كأس «الكونفدرالية» فضمت فرق ريفر يونايتد النيجيري والأفريقي التونسي ودريمز الغاني وأكاديميكا لوبيتو الأنغولي، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق نهضة بركان المغربي وديابل نوارس الكونغولي واستاد مالي وسيكوكون الجنوب أفريقي.