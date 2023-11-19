ليبيا تلتقي فلسطين في بداية مشوار البطولة العربية المدرسية.. ومصر أمام الكويت بالافتتاح

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الأحد، على ملعب إستاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة البطولة العربية المدرسية مواليد 2008-2009، بمشاركة عشرة منتخبات وزعت على ثلاث مجموعات.

- المنتخب الليبي للشبيبة في البطولة العربية المدرسية لكرة القدم بمصر

المجموعة الأولى: مصر والسعودية والكويت.

المجموعة الثانية: المغرب وعمان ولبنان.

المجموعة الثالثة: ليبيا والجزائر والعراق وفلسطين.

وسيكون الموعد، اليوم الأحد، مع مباراة الافتتاح التي تجمع الكويت ومصر، مستضيفة البطولة. وغدا الإثنين، سيكون الموعد مع ثلاث مباريات، إذ تواجه ليبيا منتخب فلسطين، والمغرب تتبارى مع عمان، وثالثة المباريات تجمع الجزائر والعراق.

بعثة المنتخب الليبي للشبيبة المدرسية لكرة القدم قبل التوجه إلى مصر. (فيسبوك)

بعثة المنتخب الليبي للشبيبة المدرسية لكرة القدم قبل التوجه إلى مصر. (فيسبوك)