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شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 01:01 مساء
شاهد.. يعقوب عبدالله: نعد جمهور أساريا بالوصول إلى الدور السداسي هذا الموسم
لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي أساريا يعقوب عبدالله. (صورة مثبتة من الفيديو)
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تحدث لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي أساريا يعقوب عبدالله عن مسيرته الكروية، وذلك في حوار عبر وكالة الأنباء الليبية «وال». وقال: «بدايتي كانت في نادي وفاق صبراتة، وفي موسم 2007-2008 انتقلت إلى نادي التحدي ببنغازي».

وأضاف يعقوب: «انتقلت من نادي أبوسليم إلى أساريا حاليا، والحقيقة إدارة النادي توفر كل احتياجات الفريق».

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وأكمل: «نسعى لمواصلة الطموحات مع نادي أساريا. ومع الانتدابات المقبلة، سيتحسن الأداء والنتائج في المستقبل، وسنسعي لدخول دوري السداسي في هذا الموسم».

واختتم يعقوب عبدالله حديثه: «الرياضي يجتهد ويقدم كل ما عنده، والتوفيق في النهاية من عند الله، وأود التوجه بالتحية إلى المنتخب الوطني بعد فوزه في افتتاح منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة على إسواتيني بهدف، وأتمنى الاهتمام أكثر بمجموعة المحترفين».

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