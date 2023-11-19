قرين لـ«بوابة الوسط»: الشلماني عنوان مميز للتحكيم الليبي في مونديال الشباب بإندونيسيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أشاد رئيس اللجنة العامة للتحكيم نصر الدين قرين بنجاح الحكم الليبي معتز الشلماني في إدارة مباراتين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما، المقامة حاليا في إندونيسيا، مؤكدا أنه نجاح مهم للتحكيم الليبي بشكل عام.

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وقال قرين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «اللجنة العامة أقامت 3 ملتقيات مهمة لتطوير التحكيم الليبي، ونستعد للملتقي الرابع».

وأضاف: «هناك سعي لشراء سماعات وأجهزة حديثة لحكام كرة القدم، بهدف مواكبة التطور الفني مثلما يحصل في العالم».