انتهاء الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني أمام إيسواتيني بتصفيات كأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غدا الجمعة مشاركته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، بخوض أول مبارياته ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الكاميرون وأنغولا وكاب فيردي وإيسواتيني وموريشيوس.

المنتخب الوطني يواجه إيسواتيني غدا

ويبدأ المنتخب الوطني رحلته في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب إيسواتيني في الساعة الثالثة عصر غد الجمعة بملعب مـبـومـبـيـلا جنوب أفريقيا.

وقد عقد اليوم الاجتماع الفني بين ممثلي المنتخبين حيث سيلعب المنتخب الوطني بالغلالة الرسمية الحمراء فيما يلعب منتخب إيسواتيني بالغلالة الزرقاء.

وعلى الرغم من أن فترة التحضير قصيرة جدا وعدم وجود أي لاعب محترف في بعثة المنتخب الوطني، فإن هناك أملا كبيرا في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مباريات المنتخب في هذه التصفيات.

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وسيخوض المنتخب الوطني المواجهة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026 أمام منتخب الكاميرون في الحادي والعشرين من هذا الشهر في مدينة بنغازي.