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«بدوي» يصل بنغازي لتدريب المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 12:42 مساء
«بدوي» يصل بنغازي لتدريب المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس
المدرب المصري محمد بدوي بشير لدى وصوله إلى بنغازي (فيسبوك)
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وصل إلى مدينة بنغازي المدرب المصري محمد بدوي بشير، وذلك من أجل إبرام عقد للإشراف على تدريب المنتخب الليبي للكرة الطائرة جلوس، بعد أن جرى الاتفاق سلفاً مع اللجنة الفنية العليا للكرة الطائرة جلوس بليبيا.

مؤتمر صحفي لتقديم مدرب منتخب الكرة الطائرة جلوس
ومن المقرر أن تقدم اللجنة الفنية العليا للكرة الطائرة جلوس المدرب المصري محمد بدوري في غضون عدة أيام في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام، يوضح من خلاله خططه المستقبلية، والآلية التي سيسير عليها المنتخب الليبي الطائرة جلوس، لا سيما أن هذا التعاقد يعد من الخطوات المهمة نحو تطوير وتعزيز مستوى اللعبة، وتشجيع المواهب في الكرة الطائرة الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية «لانا».

تجدر الإشارة إلى أن المدرب المصري محمد بدوي بشير حقق نجاحات كبيرة في مسيرته الرياضية كلاعب، لا سيما أنه شارك في عدة منافسات دولية مع منتخب مصر، منها كأس العالم في المجر عام 1986 ومنتخب إيران عام 1998، والمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في برشلونة عام 1992، إضافة إلى دورة سيدني البارالمبية عام 2000. كما فاز ببطولة أفريقيا عامي 1995 و2001.

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وعلى صعيد التدريب حقق محمد بدوي بشير نجاحات ملحوظة، حيث قاد منتخب مصر لفوزه بكأس العالم للكرة الطائرة عام 2014 ببولندا، ونال المركز الرابع، وتأهل المنتخب إلى الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو عام 2016 بفوزه ببطولة أفريقيا عام 2015 برواندا، أيضا حقق الفوز بكأس أفريقيا 2019 وبطولة العرب الأولى بالقاهرة.

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