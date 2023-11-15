حذيفة والقزيري يشاركان في دورة مركز الاتحاد الدولي للدراجات بجنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حيا رئيس الاتحاد الليبي للدراجات نورالدين التريكي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اللجنة الأولمبية الليبية على دعمها لتسهيل مشاركة الدراجين علاء القزيري وحذيفة طور في معسكر الإعداد الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي والأفريقي للعبة بالمركز الدولي بجنوب أفريقيا.

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ويقام المعسكر خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري حتى 9 ديسمبر المقبل، كما يشار إلى أن عددا من الدراجين الليبيين استفادوا من مشاركتهم في الدورات السابقة عبر مركز الاتحاد الدولي للدراجات ومن بينهم الدراجون أحمد محمد وأحمد يوسف وحمزة القطعاني ومحمد الشبلي وسند خمير وفتحي الطيب.