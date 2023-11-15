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منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 01:54 مساء
منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء
منتخب الشباب الليبي في مباراة سابقة أمام تونس. (صفحة البطولة العربية عبر فيسبوك)
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يلتقي المنتخب الوطني الليبي للشباب تحت 20 عامًا بنظيره المصري، اليوم الأربعاء، في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة بتونس.

وتعرض المنتخب الليبي لخسارة كبيرة أمام المغرب، الإثنين، وصلت إلى ستة أهداف دون رد في مستهل مشاركته بالبطولة، كما خسر أيضًا في اليوم الافتتاحي المنتخب الجزائري أمام صاحب الضيافة المنتخب التونسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

- خسارة ثقيلة بسداسية للمنتخب الليبي في افتتاح بطولة شمال أفريقيا

وتشهد البطولة مشاركة جميع منتخبات منطقة اتحاد شمال أفريقيا، تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر في شكل بطولة مصغرة.

المدرب بن ضوء يختار 23 لاعبًا في قائمة المنتخب
واختار المدير الفني للمنتخب الوطني تحت عشرين عامًا، محمود بن ضوء، 23 لاعبًا لدخول المعسكر التحضيري، استعدادًا لمنافسات البطولة في تونس.

اللاعبون هم: عبدالله القداري ومحمد العجيلي وإسلام بن حسن ومحمد الشريف ومالك بن إسماعيل وجويني أنور خميس وعلي الخبولي والزبير اللموشي وعبدالعزيز الفتيوري وحسن فتحي وعبدالرحمن الجهان وعبدالسلام القيش ومحمد البرعصي ومحمد سامي وأيواب الشهيبي وسند القروش ومفتاح أبوشيبة وأيوب عمار ومحمد العباسي ومروان الزقوزي ومحمد عادل الدبار وعبدالسلام علي الجروشي وحمزة الشيخي.

تأتي الدورة في إطار تحضيرات منتخبات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لتصفيات كأس أفريقيا للأمم 2025 تحت عشرين عامًا، وفيما يلي برنامج مباريات الدورة:

الجولة الثانية 15 نوفمبر:
المغرب × الجزائر - مصر × ليبيا.

الجولة الثالثة 17 نوفمبر:
الجزائر × مصر - المغرب × تونس.

الجولة الرابعة 19 نوفمبر:
الجزائر × ليبيا - تونس × مصر.

الجولة الخامسة 21 نوفمبر:
مصر × المغرب - ليبيا × تونس.

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