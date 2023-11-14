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مواهب واعدة في بطولة كأس ليبيا للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 02:33 مساء
مواهب واعدة في بطولة كأس ليبيا للملاكمة
تتويج أبطال الملاكمة في صالة المدينة الرياضية بطرابلس. (فيسبوك)
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اختتمت في صالة الملاكمة بالمدينة الرياضية في طرابلس بطولة كأس ليبيا للملاكمة تحت مسمى «شهداء درنة» للأواسط والكبار، التى نظمها وأشرف عليها الاتحاد الليبي للملاكمة.

يأتي هذا بمشاركة ملاكمين من أندية: الاتحاد ونجوم قرقارش والعلمين والاتحاد العسكري والشاحنات والظهرة وغوط الشعال والسويحلي والأهلي المصراتي والخمس والريف والنادي الليبي والسواعد والنصر والمدينة ومدرسة طرابلس، وجاءت النتائج النهائية لمختلف الأوزان على النحو التالي:

فئة الكبار.. وزن 67 كلغ
توج الملاكم عبدالباسط بلخير من نادي نجوم الهضبة بكأس، بعد فوزه فى النهائى على يزن الحويج من نادي الخمس.

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وزن 75 كلغ
توج بدرع البطولة عاصم دوكو من نادي الاتحاد العسكري، بعد فوزه فى المباراة النهائية على أشرف حميد من نادي نجوم قرقاش.

وزن 60 كلغ
توج بمنافسات هذا الوزن الملاكم إسلام مرعي من النادي الليبي، بعد فوزه على حمزة علي من نادي النصر.

وزن 71 كلغ
توج ببطولة هذا الوزن الملاكم محمد بالراشد من نادي الاتحاد، بعد فوزه فى المباراة النهائية على علي عبدالمعز سمومة من نادي الاتحاد العسكري.

وزن 80 كلغ  
توج ببطولة هذا الوزن الملاكم إبراهيم الساحلي من نادي السواعد، بعد فوزه على الملاكم محمد تيكا من نادي المدينة بنغازي.

وزن 86 كلغ  
توج ببطولة هذا الوزن الملاكم سراج الجهاني من نادي السواعد، بعد فوزه فى المباراة النهائية على الملاكم عبدالرحمن الجمي من نادي الاتحاد العسكري.

فئة الأواسط.. وزن 51 كلغ  
توج ببطولة هذا الوزن الملاكم أمجد الهاشمي من نادي نجوم قرقاش، بعد فوزه فى المباراة النهائية على الملاكم يزن إبراهيم من نادي الاتحاد العسكري.

وزن 57 كلغ  
توج ببطولة هذا الوزن الملاكم يزيد صلاح الدين من نادي الريف، بعد فوزه فى المباراة النهائية على الملاكم أيوب خالد من نادي السواعد.

وزن 63.50 كلغ  
توج ببطولة هذا الوزن الملاكم محمد العلوي من نادي مدرسة طرابلس، بعد فوزه في المباراة النهائية على الملاكم محمد النعاس من نادي نجوم قرقاش.

وزن + 92 كلغ
توج ببطولة هذا الوزن الملاكم سعيد مسعود من نادي نجوم قرقاش، بعد فوزه على الملاكم محمود عبدالمولى من نادي مدرسة طرابلس.

وفي تصريح لرئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي للملاكمة عبدالكريم مانيطة إلى «بوابة الوسط»، قال: «البطولة كانت قوية، وشهدت مشاركة كل مناطق ليبيا، وبرزت فيها عدة مواهب واعدة تبشر بمستقبل زاهر للملاكمة الليبية».

تكريم في ختام بطولة الملاكمة بصالة المدينة الرياضية بطرابلس. (فيسبوك)
تكريم في ختام بطولة الملاكمة بصالة المدينة الرياضية بطرابلس. (فيسبوك)
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