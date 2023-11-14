الرياضة الليبية تودع لاعب المدينة والمنتخب الوطني بشير التليسي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ودعت الرياضة الليبية، أمس الإثنين، لاعب نادي المدينة والمنتخب الوطني لكرة القدم بشير التليسي. لذا، دوّن الموثق الرياضي علي جرناز على صفحته الشخصية في «فيسبوك» السيرة الذاتية للراحل التليسي، قائلا: «إنه أحد نجوم نادي المدينة، والأستاذ الجامعي الذي واصل طريق تعليمه حتى وصل لأعلى المراتب العلمية في المجال الرياضي».

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وأوضح جرناز: «ولد الراحل بشير رمضان التليسي في مدينة طرابلس 1946، وحصل على دكتوراه في التاريخ من جامعة طرابلس، وصدر له كتابان في التاريخ: الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي، وتاريخ الحضارة العربية الإسلامية».

بدايات تدريبية مع الإنجليزي روبنسون إيليوت

وأضاف: «بدايته الرياضية مع فريق تغرنة بمدينة غريان، وانتقل بعدها لفريق المدينة تحت إشراف المدرب محمود الشاوش موسم 63-1964، وفاز مع أشبال المدينة ببطولة طرابلس. وفي الدرجة الثانية بنادي المدينة، أشرف على تدريبه الإنجليزي روبنسون إيليوت، وأولى مبارياته في الدرجة الثانية انتهت بفوز المدينة على ترسانة باب البحر 5-1، سجل منها هدفا. وفي الدرجة الأولى كان أول أهدافه في مرمى الشرطة بتاريخ 5-11-1966».

واختتم الموثق الرياضي علي جرناز حديثه عن الرياضي بشير التليسي: «مثّل التليسي المنتخب الوطني في مسابقة كأس الإجلاء الأولى العام 1970، ولعب مباراته الدولية الأولى ضد منتخب السودان بتاريخ 5 يوليو 1970، واعتزل لعب كرة القدم العام 1975. وعمل الراحل حكما في السباحة حتى العام 1985، وحكما في ألعاب القوى حتى العام 1977، وأيضا كان حكما في الملاكمة من 1968 إلى 1971. كما كان عضوا بالاتحاد الليبي للسباحة في ثمانينات القرن الماضى».