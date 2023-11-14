المروج يتعادل.. والهلال يخسر بثلاثية في المعسكر الخارجي بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت مباراة فريق المروج الليبي أمام الإسماعيلي المصري بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في أولى مبارياته الودية بالمعسكر التحضيري في مصر، حيث سجل هدف المروج في المباراة لاعبه أحمد الحاسي.

وشهد المعسكر الخارجي في مصر أيضا خسارة فريق الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق طلائع الجيش المصري، خلال اللقاء الودي الذي جمعهما أمس الإثنين.

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المروج يوجد في مصر لعمل معسكر تحضيري استعدادا لمنافسات الدوري الليبي الممتاز، بينما يستعد الهلال للدوري الليبي ولمنافسات دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية».

جانب من مباراة فريق المروج الليبي أمام الإسماعيلي المصري الودية، 13 نوفمبر 2023. (فيسبوك)