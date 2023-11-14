بن عيسى يبرز أهمية التواصل الإعلامي ويطالب بعمل المؤتمرات الصحفية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد اللاعب السابق للأهلي طرابلس والمحلل الرياضي عادل بن عيسى أن اتحاد الكرة يفتقر إلى التواصل مع الإعلام والوسط الرياضي، وأن إيصال الأفكار والمشاريع الكروية موضوع مهم، كما شدد بن عيسى على ضرورة عمل المؤتمرات الصحفية، وأن غيابها أمر غير مقبول.

وقال بن عيسى في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا الأحرار»: «إن استقالة المدرب سالم الجلالي من منصب المدرب المساعد يؤكد حالة الارتجالية، وإن التخطيط يجب أن يكون شعار اتحاد الكرة في المرحلة المقبلة، كما يجب أن يوضع برنامج واضح للمنتخب الأول لفترة طويلة».

بن عيسى: مواجهة منتخبي إسواتيني والكاميروني صعبة

وأشار بن عيسى إلى أن المواجهة لن تكون سهلة مع المنتخب الإسواتيني والمنتخب الكاميروني في تصفيات كأس العالم، حيث ستقام المباراتان خلال خمسة أيام فقط.

- طائرة خاصة تقل منتخب ليبيا إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لأولى تصفيات كأس العالم

ويستعد المنتخب الليبي لأولى مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة 2026، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك أمام منتخب إسواتيني، الجمعة المقبل.

وينافس منتخب ليبيا ضمن المجموعة الرابعة مع الكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس، وتجرى مواجهة منتخب إسواتيني على ملعب مبومبيلا بجنوب أفريقيا.