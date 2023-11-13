شاهد.. «في التسعين» يستضيف مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم «ميتشو»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، ويقدمها الإعلامي مراد دخيل.

وتستضيف الحلقة الجديدة مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم «ميتشو» ليجيب على أسئلة الوسط الرياضي قبل أولى مواجهات المنتخب الليبي الوطني أمام إسواتيني، الجمعة المقبل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم المقبل 2026، المقرر إقامته في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

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وينافس المنتخب في تلك التصفيات ضمن المجموعة الرابعة مع الكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.

إسواتيني.. الاختبار الأول لـ«ميتشو» مع «الفرسان»

أيضا، تعد مواجهة إسواتيني أول مباراة رسمية للمنتخب الليبي «فرسان المتوسط»، تحت قيادة المدير الفني الجديد الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو».

«ميتشو» يجيب عن أسئلة الوسط الرياضي ويكشف مشروعه

ونوهت الصفحة الرسمية لقناة الوسط «Wtv» إلى أن مدرب المنتخب الوطني «ميتشو» سيجيب عن أسئلة الوسط الرياضي، كما يكشف مشروعه وهدفه مع المنتخب الليبي.. الليلة عبر حلقة جديدة من «في التسعين».

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