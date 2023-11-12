إعلان قائمة معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين التي وقع عليها اختياره للدخول في معسكر اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء.

المنتخب الوطني يخوض معسكرًا داخليًا وآخر خارجيًا

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات بعد غد معسكرًا مغلقًا داخل ليبيا يستمر حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، وبعدها يتوجه إلى المغرب للدخول في معسكر خارجي اعتبارًا من التاسع عشر من نوفمبر وحتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه، تتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب المغربي.

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وأعلن الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي قائمة اللاعبين المطلوبين للانضمام إلى المعسكر، وهم: زياد أحمد (الاتحاد)، وفراس مصباح (الأولمبي)، وعياد فتحي (الأولمبي)، وعبدالحليم الصغير السركسية (السويحلي)، وسليمان عبدالسلام (السويحلي)، وأحمد صالح (الأولمبي) ومحمد سليمان زريق (الأولمبي)، وأدهم مصطفى (الاتحاد)، ومحمد خميس (السويحلي)، وإبراهيم بالحميد (السويحلي)، وأحمد محمد الأجنف (السويحلي)، وصهيب محمد الغول (الاتحاد)، وفاضل زكي سليك (الأولمبي)، وعلي مصباح الشوشان (الاتحاد)، وأحمد عبدالحفيظ (نهضة بركان المغربي)، وعمر فتحي المغربي (الوحدة).

قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات لمعسكر طرابلس والمغرب (حساب اتحاد الكرة على فيسبوك)