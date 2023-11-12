شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش الإعلامي عبدالرزاق بالحاج في برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، الخميس، مع ضيفي الحلقة: عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي الصيغة الصحفية للبيانات الصادرة عن اتحاد كرة القدم الليبي.

وقال الإعلامي عبدالرزاق بالحاج: «لم يأت بيانا أو قرارا، إنما أتي أعلى الصفحة بكلمة توضيح.. هل هذا تلميح أم تهديد أم هي رسالة مبطنة؟».

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من جهته، رد محلل قناة الوسط «Wtv» عبدالرحيم نجم: «هو ارتجال دون دراسة. وعلم السياسة يقول: إذا لم تكن لك أجندة خاصة، فستكون جزءا من أجندة الآخرين».

مناقشة قائمة المنتخب الوطني الليبي

كما تطرقت أحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» إلى قائمة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، وناقشت طريقة التعامل مع أجندة مبارياته الودية في الفترة الأخيرة.