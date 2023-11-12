إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم 7 لسنة 2023، الذي اعتمدت فيه نتائج الجولة الثالثة التي جاءت على النحو التالي:

أبوسليم × الملعب الليبي 2-1

الأهلي طرابلس × السويحلي 1-0

الخمس × البشائر 1-1

الاتحاد المصراتي × الأولمبي 1-1

الاتحاد × أساريا 1-1

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عقوبات اللاعبين بعد الجولة الثالثة

جرى إيقاف لاعب أساريا سند بن علي مباراة واحدة، وزميله بالفريق إسلام أبو لقمة ثلاث مباريات، بالإضافة إلى غرامة 1500 دينار.

أيضا شملت القرارات إيقاف لاعب الاتحاد معاذ اللافي ثلاث مباريات وغرامة 1500 دينار، وإيقاف لاعب الاتحاد المصراتي هارون طارق مباراة واحدة مع غرامة 500 دينار.