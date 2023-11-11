استقالة سالم الجلالي من الجهاز الفني للمنتخب تفجر الغضب ضد سياسات اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

عبرت شخصيات إعلامية رياضية عن استيائها وانتقادها لعمل اتحاد الكرة، وأيضا بسبب التخبط الذي يسيطر على قراراته والخطوات التي قام بها مجلس إدارة اتحاد الكرة وأدت إلى مشاكل وأزمات.

إعلاميون يتهمون اتحاد الكرة بالتخبط

واستغل عدد من الإعلاميين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم وانتقادهم لأداء اتحاد الكرة، فكتب الإعلامي عادل قنابة عبر موقع «فيسبوك» يقول «تخبط جديد وعبث جديد، والمدرب سالم الجلالي ضحية من ضحايا التخبط».

أما الإعلامي عبدالباسط الشبل فتساءل قائلا «بعد استقالة سالم الجلالي من مهمة المدرب المساعد للمنتخب الوطني كيف سيتم التعامل مع الموضوع في عدم وجود مدرب مساعد مع المدرب في وقت قصير جدا وقبل لقاءات حاسمة؟».

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وسار الإعلامي حمدي العالم على النهج نفسه فقال «تخبط جديد في قائمة المنتخب استعدادا لتصفيات كأس العالم وجدل في الاختيارات التي يتساءل الجميع كيف تمت وعلى أي أساس».