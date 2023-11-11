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الهلال ينفرد موقتًا بصدارة المجموعة الأولى من «دورينا» والأهلي طرابلس على قمة «الثانية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 11 نوفمبر 2023, 05:23 مساء
الهلال ينفرد موقتًا بصدارة المجموعة الأولى من «دورينا» والأهلي طرابلس على قمة «الثانية»
مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (حساب الأهلي طرابلس على فيسبوك)
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اختتمت منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» بإقامة خمس مباريات من المجموعة الثانية ومباراة واحدة من المجموعة الأولى، وذلك بسبب منح الفرصة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم للاستعداد لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

مباراة واحدة بالمجموعة الأولى من «دورينا»
وأسفرت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز «دورينا» عن نتائج لافتة.. ففي المجموعة الأولى أجريت مباراة واحدة فقط جمعت فريقي الهلال والأنوار وانتهت بفوز الهلال بهدف دون رد، أما في المجموعة الثانية فقد أجريت خمس مباريات أسفرت نتائجها عن فوز الأهلي طرابلس على السويحلي بهدف دون رد، وفوز أبوسليم على الملعب الليبي بهدفين مقابل هدف، وتعادل الاتحاد المصراتي والأولمبي بهدف مقابل هدف، والتعادل الإيجابي بين أساريا والاتحاد بهدف مقابل هدف، والتعادل الإيجابي بين البشائر والخمس بهدف مقابل هدف.

وشهدت المباريات الست التي أجريت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الليبي «دورينا» تسجيل عشرة أهداف.

وقد تصدر الترتيب العام للمجموعة الأولى فريق الهلال الذي رفع رصيده من النقاط إلى سبع نقاط، فيما لم تلعب بقية فرق المجموعة مبارياتها في الجولة الثالثة.

أما المجموعة الثانية فقد تصدر ترتيبها الأهلي طرابلس بسبع نقاط يليه المدينة بست نقاط، ثم الخمس بخمس نقاط، والاتحاد المصراتي بأربع نقاط، وأساريا بأربع نقاط، فالأولمبي بثلاث نقاط، والملعب الليبي بثلاث نقاط، وأبوسليم بثلاث نقاط، والبشائر بنقطة واحدة، والسويحلي بدون نقاط، وأخيرا الاتحاد ناقص نقطة.

47 هدفا في «دورينا»
وقد بلغ مجموع الأهداف المسجلة حتى الجولة الثالثة 47 هدفا، منها 23 هدفا في المجموعة الأولى، و24 هدفا في المجموعة الثانية.

ويتصدر ترتيب هدفي الدوري الممتاز «دورينا» حتى الجولة الثالثة زكريا المنصوري لاعب الأهلي بنغازي بثلاثة أهداف، وكل من: رييس لاعب الاتحاد وماتيوس لاعب المدينة وفاضل سلامة لاعب الأهلي بنغازي وعلى رزق لاعب التعاون وعزو بنينا ومحمد عياد بهدفين لكل منهم.

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وقد شهدت الجولة الثالثة طرد حارس مرمى الاتحاد معاذ اللافي بالبطاقة الحمراء، وطرد حارس الأولمبي بالبطاقة الحمراء أيضا، كما أن السويحلي لم يحقق الفوز خلال الجولات الثلاثة ليبقى رصيده خاليا من النقاط، بينما تمكن فريق البشائر الصاعد حديثا للدوري الممتاز من حصد أول نقطة له في المسابقة، بينما لم يحقق الأولمبي الفوز حتى الآن مكتفيا بثلاث تعادلات في مبارياته الثلاث التي خاضها ليكتفي بحصد ثلاث نقاط فقط.

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