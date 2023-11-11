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احتفالية تكريم بنادي الجزيرة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسه

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 11 نوفمبر 2023, 04:34 مساء
احتفالية تكريم بنادي الجزيرة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسه
شعار نادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)
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أقامت جمعية الرياضيين القدامى بنادي الجزيرة بزوارة احتفالية بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس نادي الجزيرة زوارة، والذكرى 12 لتأسيس جمعية الرياضيين القدامى، تحت شعار «أمسية الوفاء والاعتراف بالفضل».

كرمت الجمعية عددا كبيرا من الشخصيات الرياضية التي قدمت الكثير من الجهد والتضحيات من أجل تأسيس نادي الجزيرة العريق والنهوض به وتأسيس العديد من الألعاب الرياضية والمجالات الثقافية به.

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تخلل الحفل عديد الكلمات منها كلمة لرئيس جمعية قدامى الرياضيين بنادي الجزيرة علي الطرمال، وقال «سبق للجمعية أن أقامت العديد من البرامج والنشاطات الرياضية والاجتماعية والأعمال التطوعية والمسابقات الرياضية في عدة ألعاب، خاصة بشريحة الرياضيين القدامى».

تكريم العديد من الشخصيات القيادية والرياضية
وأضاف «كما قامت الجمعية بتكريم العديد من الشخصيات القيادية والرياضية التي كان لها دور كبير في خدمة نادي الجزيرة والنهوض به وتطويره والوصول به إلى أعلى مستويات التميز والتفوق».

وأقامت الجمعية لقاءين لتأبين نجم الكرة بنادي الجزيرة الراحل إدريس أبوعجاجة، والأسطورة الراحل بشير غريبة حامى عرين الجزيرة والمنتخب الوطني، كما تم تكريم العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية المميزة التي قدمت وأعطت للرياضة الليبية والإعلام الرياضي.

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