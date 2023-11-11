فشلوم وأبي الأشهر بطلا الغولف الليبي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت على ملعب نسيم البحر في طرابلس بطولة ليبيا للغولف للدرجتين الأولى والثانية للموسم الرياضي 2022-2023، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

أبي الأشهر بطل الدرجة الأولى

توج فريق أبي الأشهر بكأس وذهبية بطولة ليبيا للغولف للدرجة الأولى، مسجلا 687 ضربة، ونال نادي فشلوم الميدالية الفضية برصيد 689 ضربة، وحصد المدينة الميدالية البرونزية برصيد 780 ضربة، وجاء نادي الهلال رابعا برصيد 870 ضربة.

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فشلوم بطلا للدرجة الثانية

توج نادي فشلوم بكأس وذهبية بطولة ليبيا للغولف للدرجة الثانية بمجموع 828 ضربة، ونال نادي التحرير الميدالية الفضية بمجموع 849 ضربة، وحصد نادي المعلمين الميدالية البرونزية بمجموع 859 ضربة، وحل نادي التحدي رابعا بمجموع 899 ضربة.

ساسي والشكشوكي بطلا الفردي

توج اللاعب صقر ساسي بكأس وذهبية بطولة فردي دوري الدرجة الأولى، وعلي الشكشوكي بكأس وذهبية بطولة فردي الدرجة الثانية.

تتويج في بطولة ليبيا للغولف. (فيسبوك)

تتويج في بطولة ليبيا للغولف. (فيسبوك)