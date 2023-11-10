تواصل الانطلاقة الناجحة للدوري الممتاز بحصاد مميز في الجولة الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تواصلت الانطلاقة الناجحة للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» بإقامة جولتين من عمر المسابقة، وقد شهد المستوى الفني تصاعداً تدريجياً ما يبشر بموسم كروي مميز تتصارع فيه الفرق حتى نهايته على نيل الصدارة واقتناص اللقب، والمحصلة ستكون إيجابية ولصالح الكرة الليبية والجماهير المتعطشة لرؤية تنافس كروي حقيقي يفوز فيه الأفضل والأكثر استعداداً وتجهيزاً ورغبة في تحقيق الانتصارات.

واختتمت منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الليبي «دورينا» بإقامة عشر مباريات في المجموعتين الأولى والثانية، حيث جرى تسجيل 18 هدفاً خلال مجريات هذا الأسبوع بواقع 11هدفاً في المجموعة الأولى وسبعة أهداف في المجموعة الثانية.

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وشهدت النتائج المسجلة في المجموعة الأولى خلال الأسبوع الثاني فوز الأخضر على الصداقة بهدف دون رد، والتعادل الإيجابي بين الأهلي بنغازي والتعاون بهدف مقابل هدف، وفوز النصر على الصقور بنتيجة كبيرة وصلت إلى خمسة أهداف دون رد، والتعادل الإيجابي بين التحدي والأنوار بهدف مقابل هدف، وفوز الهلال على المروج بهدف دون رد.

• ترتيب المجموعة الأولى: النصر 4 نقاط والتعاون 4 نقاط والهلال 4 نقاط والأخضر 4 نقاط والتحدي نقطتان والأهلي بنغازي والمروج والأنوار والصقور نقطة واحدة لكل منها والصداقة دون نقاط.

أما نتائج مباريات المجموعة الأولى خلال الأسبوع الثاني فقد شهدت التعادل السلبي بين الأهلي طرابلس والأولمبي، والتعادل الإيجابي بين الاتحاد والخمس، وخسارة الاتحاد المصراتي أمام الملعب الليبي بهدف دون رد، وخسارة السويحلي أمام أساريا بهدفين مقابل هدف، وفوز المدينة على البشائر بهدف دون رد.

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• ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الثانية: المدينة 6 نقاط والأهلي طرابلس 4 نقاط، والخمس 4 نقاط، وأساريا 4 نقاط، والاتحاد المصراتي 3 نقاط، والملعب الليبي 3 نقاط، والأولمبي نقطتان، وأبوسليم دون نقاط، والسويحلي بدون نقاط، والبشائر بدون نقاط، والاتحاد ناقص نقطتين.

وقد بلغ مجموع الأهداف المسجلة خلال أول أسبوعين من الدوري الممتاز 29 هدفاً، وكانت أكبر نتيجة سجلت هذا الأسبوع في مباراة النصر والصقور وشهدت فوز النصر بخماسية دون رد ضمن المجموعة الأولى.

• هدافو الدوري حتى الأسبوع الثاني: زكريا المنصوري من الأهلي بنغازي 3 أهداف، وإدرالين رييس الاتحاد (هدفين)، وماتيوس المدينة هدفين، وفاضل سلامة الأهلي بنغازي (هدفين)، وعلى رزق التعاون (هدفين).

مباراة النصر والصقور، 4 نوفمبر 2023. (الإنترنت)

مباراة الهلال والمروج، 3 نوفمبر 2023. (الإنترنت)