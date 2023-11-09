  • Alwasat News
Atwasat

المرغني الشريف: الدوري الممتاز صعب و«السداسي» قد يشهد مفاجآت

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الخميس 09 نوفمبر 2023, 01:50 مساء
المرغني الشريف: الدوري الممتاز صعب و«السداسي» قد يشهد مفاجآت
المرغني الشريف اللاعب السابق لفريق الأهلي طرابلس (فيسبوك)
alwasat radio

أكد المرغني الشريف اللاعب السابق لفريق الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم أن الدوري الممتاز هذا الموسم سيكون صعبا جدا على جميع الفرق وذلك بعد الأسبوع الثالث من عمر المسابقة.

فرق كبيرة قد تغيب عن الدور السداسي
وقال في منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي إن الدور السداسي قد يشهد غياب فرق كبيرة، وفي المقابل قد تتمكن فرق أخرى من تفجير المفاجأة بالصعود للمرة الأولى إلى الدور السداسي.

اتحاد الكرة: نعيد النظر في دخول الجماهير إلى الملاعب بسبب التجاوزات
اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز

وقررت لجنة تنظيم المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم إيقاف مسابقة الدوري الممتاز عقب انتهاء الجولة الثالثة من عمر المسابقة لإتاحة المجال أمام إقامة معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد من خلاله إلى خوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر

الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر
«في التسعين»: آلية دخول الجمهور للملاعب الليبية ومخاوف من الشغب

«في التسعين»: آلية دخول الجمهور للملاعب الليبية ومخاوف من الشغب
«تحقيقات»: السيارات الموردة من الخارج.. خطر داهم وصامت

«تحقيقات»: السيارات الموردة من الخارج.. خطر داهم وصامت
كاريكاتير حليم - غزة في انتظار الجيوش العربية

كاريكاتير حليم - غزة في انتظار الجيوش العربية
خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً

خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً
الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي

الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي
رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي

رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي
تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي

تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور

«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية

بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية
الأمم المتحدة: ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستستمر حتى الربيع

الأمم المتحدة: ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستستمر حتى الربيع
شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»

شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»
خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من النقد الأجنبي

خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من ...
حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بتهمة الإضرار بالمال العام

حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بتهمة الإضرار ...
تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد

الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد
صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي

صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي
شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟

شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المشوط لـ«بوابة الوسط»: سباق نصف ماراثون بطرابلس مفتوح للجميع
المشوط لـ«بوابة الوسط»: سباق نصف ماراثون بطرابلس مفتوح للجميع
صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي
صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ...
مواجهة وحيدة في الدوري الليبي تجمع الاتحاد المصراتي والأولمبي.. الأربعاء
مواجهة وحيدة في الدوري الليبي تجمع الاتحاد المصراتي والأولمبي.. ...
شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»
شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في ...
اتحاد الكرة: نعيد النظر في دخول الجماهير إلى الملاعب بسبب التجاوزات
اتحاد الكرة: نعيد النظر في دخول الجماهير إلى الملاعب بسبب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري ......
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل العودة إلى ليبيا
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل ......
المدينة × الاتحاد.. ضمن 4 مواجهات مهمة في ختام الأسبوع الأول من «دورينا»
المدينة × الاتحاد.. ضمن 4 مواجهات مهمة في ختام الأسبوع الأول......
ليبيا تدفع بـ8 لاعبين في بطولة أفريقيا للتجديف المؤهلة لأولمبياد باريس
ليبيا تدفع بـ8 لاعبين في بطولة أفريقيا للتجديف المؤهلة ......
براغا «المصراتي» في مهمة أمام ريال مدريد ضمن 8 مواجهات جديدة بدوري أبطال أوروبا.. الليلة
براغا «المصراتي» في مهمة أمام ريال مدريد ضمن 8 مواجهات جديدة......
المزيد
المرغني الشريف: الدوري الممتاز صعب و«السداسي» قد يشهد مفاجآت
المرغني الشريف: الدوري الممتاز صعب و«السداسي» قد يشهد مفاجآت...
لطفي عبدالرحيم: المباريات الودية ترسخ قيم التنافس لدى الناشئين
لطفي عبدالرحيم: المباريات الودية ترسخ قيم التنافس لدى ......
الأولمبي يعود بنقطة ثمينة من ملعب الشموع بالتعادل مع الاتحاد المصراتي في «دورينا»
الأولمبي يعود بنقطة ثمينة من ملعب الشموع بالتعادل مع الاتحاد......
اتحاد الكرة: نعيد النظر في دخول الجماهير إلى الملاعب بسبب التجاوزات
اتحاد الكرة: نعيد النظر في دخول الجماهير إلى الملاعب بسبب ......
شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»
شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في ......
المزيد