المرغني الشريف: الدوري الممتاز صعب و«السداسي» قد يشهد مفاجآت

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد المرغني الشريف اللاعب السابق لفريق الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم أن الدوري الممتاز هذا الموسم سيكون صعبا جدا على جميع الفرق وذلك بعد الأسبوع الثالث من عمر المسابقة.

فرق كبيرة قد تغيب عن الدور السداسي

وقال في منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي إن الدور السداسي قد يشهد غياب فرق كبيرة، وفي المقابل قد تتمكن فرق أخرى من تفجير المفاجأة بالصعود للمرة الأولى إلى الدور السداسي.

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وقررت لجنة تنظيم المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم إيقاف مسابقة الدوري الممتاز عقب انتهاء الجولة الثالثة من عمر المسابقة لإتاحة المجال أمام إقامة معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد من خلاله إلى خوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.