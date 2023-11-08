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الأولمبي يعود بنقطة ثمينة من ملعب الشموع بالتعادل مع الاتحاد المصراتي في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 06:23 مساء
الأولمبي يعود بنقطة ثمينة من ملعب الشموع بالتعادل مع الاتحاد المصراتي في «دورينا»
لقطة مثبتة من فيديو مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي بالدوري الممتاز الأربعاء 8 نوفمبر 2023
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تعادل فريقا الاتحاد المصراتي والأولمبي بالزواية بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء، بملعب الشموع في مصراتة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الاتحاد المصراتي يسجل هدفًا من ركلة جزاء
انتهى الشوط الأول سلبيًا على الرغم من إهدار الفرص خاصة من جانب فريق الاتحاد المصراتي، بينما جاء الشوط الثاني أفضل من مجريات الشوط الأول، حيث تحصل فريق الاتحاد المصراتي قبل نهاية المباراة بربع ساعة على ركلة جزاء تقدم لها المحترف رونالدو وسجل منها هدفًا لفريقه.

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ونتيجة للتغييرات التي أجراها مدرب فريق الأولمبي بدخول عمر عريبي الذي أسهم في تسجيل هدف التعادل للفريق عن طريق لاعبه عبدالمالك عبيد، كما أسهم اللاعب نفسه في خروج حارس مرمى فريق الاتحاد المصراتي هارون البيري مطرودًا بالبطاقة الحمراء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الاتحاد المصراتي إلى أربع نقاط، كما ارتفع رصيد فريق الأولمبي إلى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

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