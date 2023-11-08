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شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 05:12 مساء
شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»
ثلاثي تحليل قناة الوسط «Wtv» الخمسي ونجم وشمام خلال أحدث حلقات «في التسعين»، 6 نوفمبر 2023. (صورة مثبتة من الفيديو)
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دب الخلاف في الرأي بين الإعلامي مؤيد إسكندر وثلاثي تحليل قناة الوسط «Wtv» عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم والمدرب التونسي سمير شمام خلال أحدث حلقات برنامج «في التسعين» الإثنين الماضي بشأن اختيارات المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية المتعاقبة.

وقال مدير المنتخب السابق عادل الخمسي خلال حديثه لبرنامج «في التسعين»: «إن المدرب له الحق في اختيارات لاعبيه، شرط أن تتوافر له الفرصة والوقت كي يختار بشكل صحيح عبر بطولة بحجم الدوري المحلي».

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أما مقدم البرنامج مؤيد إسكندر فقال: «أنا سألت الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني السابق للمنتخب الوطني في 2014 وقال إننا لا نراهن على جلب بطولة، ورغم ذلك نجح في التتويج بلقب الشان وقتها».

من جانبه رد الخمسي وقال: «كليمنتي كان لديه وقت لعمل معسكرات خارجية في تونس ومصر، أما المدرب الحالي ميتشو فيفتقد ذلك بوضوح تام».

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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