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مواجهة وحيدة في الدوري الليبي تجمع الاتحاد المصراتي والأولمبي.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 01:36 مساء
مواجهة وحيدة في الدوري الليبي تجمع الاتحاد المصراتي والأولمبي.. الأربعاء
مباراة الاتحاد المصراتي أمام الملعب الليبي في الدوري الممتاز لكرة القدم. (صفحة الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
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تجرى اليوم الأربعاء مباراة واحدة فقط في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وتجمع الاتحاد المصراتي مع الأولمبي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

المباراة تقام على ملعب الشموع، ويراقبها أسامة الأشهب في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

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وخسر الاتحاد المصراتي مباراته الأخيرة في الجولة الثانية أمام فريق الملعب الليبي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز ليقتنص الملعب أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من الاتحاد المصراتي.

قبل مواجهة اليوم الأربعاء يحتل الاتحاد المصراتي المركز السادس في الترتيب العام بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويلاحقه الأولمبي مباشرة في الترتيب باحتلال المركز السابع برصيد نقطتين.

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