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«الهلال» يخطف هدف الفوز من «الأنوار» في الثواني الأخيرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 10:33 مساء
«الهلال» يخطف هدف الفوز من «الأنوار» في الثواني الأخيرة
صورة جماعية لفريق الهلال (الإنترنت)
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حقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على فريق الأنوار بنتيجة هدف دون رد في الثواني الأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالأسبوع الثالث من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

شهدت المباراة إهدار العديد من الفرص، خاصة في الشوط الثاني، وكان فريق الأنوار الصاعد حديثًا للدوري الممتاز ندًا قويًا، بالاعتماد على دفاع المنطقة وتنفيذ هجمات مرتدة.

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وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح فريق الهلال في الدقيقة 94 عن طريق اللاعب طه الشلوي. وأصبح الهلال برصيد 7 نقاط من تعادل وفوزين، والأنوار بقي بنقطة واحدة من خسارتين وتعادل.

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