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شاهد «في التسعين».. نجم والخمسي وشمام: لا خوف على الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 07:33 مساء
شاهد «في التسعين».. نجم والخمسي وشمام: لا خوف على الاتحاد
ثلاثي تحليل قناة الوسط «Wtv» الخمسي ونجم وشمام خلال أحدث حلقات «في التسعين»، 6 نوفمبر 2023. (صورة مثبتة من الفيديو)
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اتفق ثلاثي التحليل بقناة الوسط «Wtv»: عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم والمدرب التونسي سمير شمام، خلال أحدث حلقات برنامج «في التسعين» أمس الإثنين، على قدرة فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد على العودة مهما تكن الظروف صعبة.

وقال نجم خلال حديثه لبرنامج «في التسعين»: «نادي الاتحاد من الأندية الكبيرة، وتتميز الأندية الكبرى بقدرتها على العودة في أي وقت لدائرة المنافسة».

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وأضاف نجم: «على المدى البعيد، لا خوف على نادي الاتحاد، لأنه يملك لاعبين ومدربين وإدارة قادرة على العودة، وحاليًا الفريق يمر بظروف التناغم والتفاهم بين المجموعة».  

وأكد الخمسي: «فريق الاتحاد قادر على العودة لدائرة المنافسة، ولم يخرج بعد، بل قادر على المقارعة بقوة».

تعادل إيجابي بين أساريا والاتحاد في الدوري  
وفي ملعب الزاوية، تعادل أساريا وضيفه فريق الاتحاد بهدف لكل منهما، اليوم الثلاثاء، وانتهى الشوط الأول سلبيا. وفي الشوط الثاني، تحسن الأداء.

وفي الدقيقة 84، حصل فريق أساريا على ركلة جزاء نفذها المغربي زهير أوشن، قبل أن يعدل النتيجة للاتحاد صالح الطاهر بعدها بثلاث دقائق.

بهذه النتيجة، يرفع أساريا رصيده إلى النقطة الخامسة، بينما يظل الاتحاد منقوصا نقطة بسبب عقوبة من الموسم الماضي.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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