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كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 06:35 مساء
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري
مباراة الأهلي طرابلس أمام السويحلي في الجولة الثالثة من الدوري الليبي، 7 نوفمبر 2023. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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فاز الأهلي طرابلس على السويحلي بهدف في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، بملعب النهر ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول دون أهداف، ولاحت فرصة خطيرة مع بداية المباراة لفريق السويحلي، وفرصتان لأهلي طرابلس.

كرواع يتألق في إنقاذ الأهلي طرابلس
في الشوط الثاني تغير أداء الأهلي طرابلس، وأضاع عدة فرص حتى الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع، واستطاع مهاجمه أحمد كرواع تسجيل الهدف الوحيد.

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بذلك يرتفع رصيد الأهلي طرابلس إلى 7 نقاط، بعد ثلاث جولات، بينما ظل السويحلي دون نقاط.

تعادل إيجابي بين أساريا والاتحاد في الدوري  
وفي ملعب الزواية، تعادل أساريا وضيفه فريق الاتحاد بهدف لكلٍ منهما، وانتهى الشوط الأول سلبيًا، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء.

وفي الدقيقة 84 حصل فريق أساريا على ركلة جزاء نفذها المغربي زهير أوشن، قبل أن يعدل النتيجة للاتحاد صالح الطاهر بعدها بثلاث دقائق.

بهذه النتيجة يرفع أساريا رصيده إلى النقطة الخامسة، بينما يظل الاتحاد منقوصًا نقطة، بسبب عقوبة من الموسم الماضي.

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