«Wtv» تكشف قبول الاتحاد الجزائري لاستضافة مباريات أبوسليم في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت صفحة قناة الوسط «Wtv» عبر «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، موافقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميًا على طلب استضافة مباريات فريق أبوسليم في الجزائر ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة أفريقيا لـ«الكونفدرالية» في أيام 3 و10 ديسمبر و25 فبراير المقبل.

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ووصل فريق أبوسليم إلى دور المجموعات، كما نجح في تدعيم صفوفه للمرحلة المقبلة، عبر التعاقد مع المهاجم المخضرم أكرم الزوي لتعزيز صفوف الفريق بدور مجموعات كأس الاتحاد «الكونفدرالية».

ويعد المهاجم الوطني أكرم الزوي من أبرز المهاجمين، وسبق له أن لعب في عديد الفرق المحلية من بينها الاتحاد والأخضر والأهلي بنغازي، واحترف في الدوري الأردني مع فريق الفيصل الأردني.