احتفالية في اختتام الدورة الدولية لتحكيم رماية الخرطوش بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقام الاتحاد الليبي احتفالية بمدرسة الرماية في طرابلس، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق، لمناسبة اختتام الدورة الدولية للتحكيم في رماية الخرطوش تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للعبة.

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وتواصلت الفاعليات أسبوعا، وشهدت 12 مشاركا، من بينهم 9 مشاركين من ليبيا. كما شارك واحد من تونس والسودان وموريتانيا، وحاضر في الدورة الخبير المصري محمد وهدان.

وألقيت خلال الدورة محاضرات عن القانون الدولي للرماية بالخرطوش. كما تمت مناقشة أحدث التعديلات. وخلال الاحتفالية، أهدى الاتحاد الليبي للرماية دروع إلى وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق، ورئيس اللجنة الفنية لرماية الخرطوش بالاتحاد الدولي للعبة (ISSf) محمد وهدان. كما منحت شهادات لجميع المشاركين.

فاعليات الدورة الدولية لتحكيم رماية الخرطوش بطرابلس. (فيسبوك)