الأهلي طرابلس يواجه السويحلي.. والاتحاد مع أساريا.. والهلال يلتقي الأنوار في الدوري.. الثلاثاء

تجرى، اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، منها اثنتان في المجموعة الثانية وواحدة في الأولى، ضمن الأسبوع الثالث من المنافسات.
فعلى أرضية ملعب النهر الصناعي بطرابلس، وفي تمام الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا، تجرى مواجهة بين الأهلي طرابلس، حامل اللقب وصاحب النقاط الأربع، وفريق السويحلي دون رصيد، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهته الثالثة هذا الموسم، ويقود المباراة الحكم مصطفى الدرسي.
الاتحاد يواجه أساريا لتحسين الصورة
وفي ملعب الزواية، يلتقي الاتحاد فريق أساريا، في ظل محاولاته تحسين الصورة بعد خسارته أمام المدينة والتعادل مع الخمس، ورصيد منقوص نقطتين بسبب العقوبة المفروضة عليه من الموسم الماضي. أما أساريا فلديه رصيد أربع نقاط من تعادل مع الأولمبي سلبيا وفوز على السويحلي، ويقود اللقاء الحكم عبدالباسط شهوب.
الهلال يلتقي الأنوار الباحث عن دعم النقطة
المباراة الثالثة تجرى في المجموعة الأولى، وتجمع الهلال والأنوار على أرضية ملعب شهداء بنينا في تمام السابعة مساء، التي يدخلها الهلال وفي جعبته أربع نقاط، بينما الأنوار يبحث عن زيادة نقاطه، بعد خسارته أمام الأهلي بنغازي 5 / 1، وتعادله مع التحدي.
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