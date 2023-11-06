شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV) مساء اليوم الإثنين، استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، من خلال قائمة تشهد وجوهًا جديدة ومن دون المحترفين، حسب اختيارات الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» في مستهل مشواره بالقيادة الفنية للفريق الوطني.

ويبدأ المنتخب الوطني أولى مبارياته في التصفيات يوم 13 نوفمبر الجاري أمام منتخب إيسواتيني، ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات الكاميرون وأنغولا وكاب فيردي وموريشيوس.

ويستعرض البرنامج أيضًا نتائج الجولة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، والتي شهدت تعثر الكبار، بينما ينتظر الجولة الثالثة مواجهات نارية.

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