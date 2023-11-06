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«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 06 نوفمبر 2023, 07:24 مساء
«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية
مباراة الاتحاد والخمس فس منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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اختتمت أمس الأحد منافسات الأسبوع الثاني للدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» بإجراء 10 مباريات في المجموعتين الأولى والثانية، تم تسجيل 18 هدفا خلال مجريات الأسبوع، 11 هدفا في المجموعة الأولى، و7 أهداف في المجموعة الثانية.

نتائج المجموعة الأولى  
فاز الأخضر على الصداقة بهدف دون رد، وتعادل الأهلي بنغازي والتعاون بهدف، وفاز النصر على الصقور بنتيجة كبيرة وصلت إلى 5 أهداف دون رد، وتعادل التحدي والأنوار بهدف، وفاز الهلال على المروج بهدف دون رد، ليصل مجموع الأهداف في المجموعة إلى 11 هدفا خلال الجولة الثانية.

ترتيب المجموعة الأولى
النصر 4 نقاط، التعاون 4 نقاط، الهلال 4 نقاط، الأخضر 4 نقاط، التحدي نقطتان، الأهلي بنغازي والمروج والأنوار والصقور نقطة واحدة لكل منهم، والصداقة دون نقاط.

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نتائج المجموعة الثانية
تعادل سلبيا الأهلي طرابلس والأولمبي، وتعادل الاتحاد والخمس بهدف، وخسارة الاتحاد المصراتي أمام الملعب الليبي بهدف، وخسارة السويحلي أمام أساريا بهدفين مقابل هدف، وفوز المدينة على البشائر بهدف دون رد، وبات مجموع الأهداف المسجلة في المجموعة 7 أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية
المدينة 6 نقاط، الأهلي طرابلس 4 نقاط، الخمس 4 نقاط، أساريا 4 نقاط، الاتحاد المصراتي 3 نقاط، الملعب الليبي 3 نقاط، الأولمبي نقطتان، أبوسليم والسويحلي والبشائر دون نقاط، والاتحاد ناقص نقطتين، وبات مجموع الأهداف المسجلة خلال الأسبوعين الأول والثاني 29 هدفا.

لاعب الأهلي بنغازي زكريا المنصوري يتصدر قائمة الهدافين
أكبر نتيجة سجلت خلال الأسبوع في مباراة النصر والصقور، وشهدت فوز النصر بخماسية دون رد من المجموعة الأولى، وهدافو الدوري حتى الأسبوع الثاني زكريا المنصوري من الأهلي بنغازي بـ3 أهداف، ورييس الاتحاد بهدفين، وماتيوس لاعب المدينة بهدفين، وفاضل سلامة لاعب الأهلي بنغازي بهدفين، وعلى رزق التعاون بهدفين.

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