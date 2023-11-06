«Wtv» تستعرض قائمة المنتخب الليبي قبل بدء تصفيات كأس العالم 2026

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت صفحة قناة الوسط «Wtv» عبر «فيسبوك» قائمة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم المستدعاة للمشاركة في أول مباراتين بالتصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل 2026 تحت قيادة المدير الفني الجديد الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو».

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تضم قائمة المنتخب الليبي: مراد الوحيشي، زياد العلواني، طارق بشارة، أصيل المقصبي، أسامة الشريمي، عبدالسميع دياب، محمد عياد، عبدالمنعم العيان، معاذ عيسى، عبدالعزيز بن علي، عبدالله داقو، عبدالميسر أبوشيبة، صلاح فكرون، نورالدين القليب، حسين طقطق، صبحي الضاوي، عمر الخوجة، سند بن علي، جعفر إدريس، طاهر بن عامر، فاضل منصوري، علي يوسف، أسامة بالعيد الشريف، أسامة الصريط، محمد القاضي.

مكاسب فنية من المعسكر الخارجي في المغرب

خرج المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بعدة مكاسب فنية من معسكره الأخير في المغرب، بعدما حقق التعادل الإيجابي بهدف أمام النيجر، وفوزاً مهماً على ليبيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل سلبي أمام الصومال.

ويخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته في التصفيات يوم 13 نوفمبر الجاري أمام منتخب إيسواتيني، وينافس المنتخب الوطني في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات الكاميرون وأنغولا وكاب فيردي وإيسواتيني وموريشيوس.

قائمة المنتخب الليبي استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026. (فيسبوك)