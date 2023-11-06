أبوسليم يتخطى الملعب الليبي في الجولة الثالثة.. و«الوسط» تستعرض باقي المواجهات

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي أبوسليم فوزا مهما بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على حساب فريق الملعب الليبي في افتتاح الأسبوع الثالث من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، اليوم الإثنين.

وتستكمل مواجهات المجموعة الثانية،غدا الثلاثاء، ويستقبل الأهلي طرابلس فريق السويحلي على ملعب النهر في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا.

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وفي نفس التوقيت، الثلاثاء، يستقبل فريق أساريا نظيره الاتحاد على ملعب الزاوية، بينما تجرى الأربعاء في نفس التوقيت مواجهة بين الاتحاد المصراتي والأولمبي على ملعب الشموع.

وتختتم مباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، الخميس المقبل، بمواجهة الخمس والبشائر على ملعب الخمس.