الجاران أبوسليم والملعب الليبي في افتتاح الجولة الثالثة من «دورينا».. الإثنين

جرت أمس الأحد على أرضية ملعب بنينا آخر مباريات الجولة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وجمعت الأهلي بنغازي وضيفه التعاون، وانتهت بتعادلهما بهدف لهدف.
- توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس العالم 2026
بادر التعاون بالتسجيل في الدقيقة 31 من شوط المباراة الأول بإمضاء لاعبه شعباني، وعادل الأهلي بنغازي النتيجة في الدقيقة 57 من ركلة جزاء عبر المحترف الجزائري زكريا المنصوري.
لقاء الجارين أبوسليم والملعب الليبي
اليوم الإثنين، يتجدد الموعد مع انطلاق مباريات الجولة الثالثة بمباراة الجارين أبوسليم والملعب الليبي بإدارة رافع الحوتي والمساعدين مروان الحراري وعبدالسلام العوامي والحكم الرابع مؤمن الساحلي والمراقب عثمان زريق.
تعليقات