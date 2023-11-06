الجاران أبوسليم والملعب الليبي في افتتاح الجولة الثالثة من «دورينا».. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد على أرضية ملعب بنينا آخر مباريات الجولة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وجمعت الأهلي بنغازي وضيفه التعاون، وانتهت بتعادلهما بهدف لهدف.

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بادر التعاون بالتسجيل في الدقيقة 31 من شوط المباراة الأول بإمضاء لاعبه شعباني، وعادل الأهلي بنغازي النتيجة في الدقيقة 57 من ركلة جزاء عبر المحترف الجزائري زكريا المنصوري.