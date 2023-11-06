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الأهلي بنغازي يخطف بطاقة التأهل لنهائيات بطولة الأندية الأفريقية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 06 نوفمبر 2023, 12:56 مساء
الأهلي بنغازي يخطف بطاقة التأهل لنهائيات بطولة الأندية الأفريقية للسلة
فريق كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي. (فيسبوك)
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خطف الأهلي بنغازي بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة الأندية الأفريقية لكرة السلة «بال»، بعد فوزه على فاب الكاميروني بفارق تسع نقاط، حيث تقدم فاب الكاميروني في بداية المباراة 7-3، 13-11.

كان بعدها التفوق للأهلي بنغازي 16-15، 21-17، 24-19، 41-29، 41-29، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنغازي بفارق 15 نقطة 48-33.

الأهلي بنغازي يواصل التقدم في الربعين الثالث والرابع
وواصل الأهلي بنغازي تقدمه في الربعين الثالث والرابع 66-47، 68-53، 77-58، 78-67، وحافظ على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 93-84.

سلة الأهلي بنغازي تخسر من بانجوي في نصف نهائي تصفيات الدوري الأفريقي «بال»

أدار المباراة ثلاثي التحكيم يسري الشريف من مصر، ولين فيكادو من إثيوبيا، وعدلان العروسي من الجزائر.

الفرق المتأهلة إلى النهائيات فرق بانجي والفتح الرباطي والأهلي بنغازي.

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