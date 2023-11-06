الأهلي بنغازي يخطف بطاقة التأهل لنهائيات بطولة الأندية الأفريقية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

خطف الأهلي بنغازي بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة الأندية الأفريقية لكرة السلة «بال»، بعد فوزه على فاب الكاميروني بفارق تسع نقاط، حيث تقدم فاب الكاميروني في بداية المباراة 7-3، 13-11.

كان بعدها التفوق للأهلي بنغازي 16-15، 21-17، 24-19، 41-29، 41-29، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنغازي بفارق 15 نقطة 48-33.

الأهلي بنغازي يواصل التقدم في الربعين الثالث والرابع

وواصل الأهلي بنغازي تقدمه في الربعين الثالث والرابع 66-47، 68-53، 77-58، 78-67، وحافظ على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 93-84.

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أدار المباراة ثلاثي التحكيم يسري الشريف من مصر، ولين فيكادو من إثيوبيا، وعدلان العروسي من الجزائر.

الفرق المتأهلة إلى النهائيات فرق بانجي والفتح الرباطي والأهلي بنغازي.