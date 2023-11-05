التعاون يفرض التعادل الإيجابي على الأهلي بنغازي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

اقتنص التعاون نقطة ثمينة بتعادله الإيجابي بهدف لمثله مع الأهلي بنغازي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

التعاون يتقدم والأهلي بنغازي يتعادل

تقدم التعاون بهدف في الدقيقة 31 من زمن المباراة أحرزه شعباني حسين، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهذا الهدف، إلا أن الأهلي بنغازي تمكن من إدراك التعادل بهدف أحرزه زكريا المنصوري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي بنغازي إلى أربع نقاط لسابق حصوله على ثلاث نقاط من فوزه في الجولة الأولى من «دورينا» على الأنوار بنتيجة خمسة أهداف لهدف، كما ارتفع رصيد التعاون إلى أربع نقاط أيضًا بعدما تمكن من الفوز في الجولة الأولى على الصداقة بهدفين لهدف.

بعد هدف التعادل كثف الأهلي بنغازي من ضغطه على التعاون وشن سيلًا من المحاولات الهجومية، إلا أن دفاع التعاون استبسل في الدفاع عن مرماه ونجح في إبعاد الخطورة عن شباكه.

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وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة كاد التعاون يحرز الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة انتهت عند شعباني حسين الذي سدد كرة قوية أنقذها مراد الوحيشي حارس مرمى الأهلي بنغازي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سدد زكريا المنصوري كرة قوية تصدى لها رضوان توفيق حارس التعاون ببراعة وحولها إلى ضربة ركنية لتنتهي المباراة بتعادل الأهلي بنغازي والتعاون بهدف لكل فريق.