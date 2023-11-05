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طلال أبوخطوة: تجاهل توصيات المؤتمرات سبب المشاكل الرياضية في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 05 نوفمبر 2023, 06:57 مساء
طلال أبوخطوة: تجاهل توصيات المؤتمرات سبب المشاكل الرياضية في ليبيا
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق طلال أبوخطوة (فيسبوك)
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أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق طلال أبوخطوة أن المشكلة الرياضية في ليبيا تتمثل في عدم تطبيق التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات وورش العمل.

التشريعات الرياضية وغياب التطبيق مشكلة كبيرة
وقال طلال أبوخطوة في تصريح إلى بوابة «الوسط» إن دور النخب الرياضية هو الاستمرار في تشخيص واقع الرياضة وتقديم الحلول على الرغم من حالة الإحباط، خاصة أن التشريعات الرياضية في ليبيا موجودة لكن غياب التطبيق والتنفيذ يعد مشكلة كبيرة.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق طلال أبوخطوة أكد في وقت سابق أن قانون عام الرياضة الجديد يحتاج لتعديل الكثير من مواده، مضيفًا أن القانون توجد به 199 مادة وهو أمر غير منطقي.

طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي
في تصريح إل​ى «الوسط».. طلال أبوخطوة: قانون الرياضة يحتاج لتعديل

وأشار طلال أبوخطوة إلى أن هناك 23 شخصية رياضية معترضة على مواد القانون الحالية، وقد وصلت مذكرة موقعة باسمهم لمجلس النواب وبها ملاحظات عديدة.

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